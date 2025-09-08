ASSAN GROUP soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

  1. Ekonomim
'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiği iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ASSAN Group şirketine yönelik başlattığı ‘askeri casusluk’ soruşturması kapsamında daha önce üç şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar arasında eski MKE çalışanı bir kişi, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılmış bir albay ve ASSAN Group çalışanı yer alıyordu.

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

 

