as.s.bsk nedir? as.s.bsk açılımı nedir?

as.s.bsk nedir? Sülüs kağıdını alarak askerlik yolunu tutanlar as.s.bsk açılımının ne olduğunu araştırıyor. as.s.bsk açılımı nedir?

as.s.bsk nedir? as.s.bsk açılımı nedir? soruları askere gidecek olanların gündemini meşgul ediyor. Vatandaşlar e-Devlet’ten aldıkları belgeler kapsamında hangi ildeki askerlik şubesine teslim olacağını araştırıyor.

AS.S.BSK NEDİR?

As.S.Bşk. kısaltmasıyla ilgili MSB’nin resmi sitesinde doğrudan bir tanım bulunmuyor. Ancak “As. Ş. Bşk.” ifadesi, Milli Savunma Bakanlığı’nın “Şehit/Gazi Künye ve Kütük Kayıtları ile İlgili Hususlar” bölümünde geçiyor ve şu şekilde kullanılıyor: “As.Ş.Bşk.lığı tarafından dilekçe sahibinden … nüfus kayıt örneği alınır.”

AS.S.BSK AÇILIMI NEDİR?

Burada “As.Ş.Bşk.” büyük olasılıkla Askerî Şube Başkanlığı anlamında kullanılıyor. Yani MSB teşkilat yapısında bir askeri birimdeki şube başkanlıklarından biri. “As.” askeri ile “Ş.” şube, “Bşk.” başkanlık unvanını temsil ediyor.

 
