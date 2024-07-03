Astana'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Liderler, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede yaptığı açıklamada "Bütün zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Birkaç ay zarfında ticaret hacminde düşüş yaşandı ama yıllık ticaret hacmi 55 milyar dolardır. Projelerimiz hayata planlı bir şekilde geçiriliyor. Ne yaptık, geleceğe dönük planlarımız nedir? Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Kilit konularla ilgili görüşlerine bir nevi nabız yoklama yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak"

Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi:

"Telefon diplomasiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız birbirileriyle irtibat halindeler. Sinop nükleer santraliyle ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuyla ilgili ciddi adımlar atacağımıza inanıyoruz. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak. 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamak ve buna erişebileceğimize inanıyoruz. 7 milyon turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin ülkemizde ağırlanması önem arz ediyor."

Erdoğan, konuşmasının sonunda Putin'e, "Sizi en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı istiyorum" dedi.

Rus lider Putin de Edoğan'ın davetine katılacağını söyleyerek, "Türkiye'ye muhakkak gelirim" şeklinde yanıt verdi.