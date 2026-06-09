Astor Enerji ABD'den 72 milyon dolarlık sipariş aldı
Astor Enerji, ABD merkezli bir şirketle güç transformatörü tedariği için yaklaşık 72 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı.
Astor Enerji, yurt dışı faaliyetlerini güçlendirecek önemli bir sözleşmeye imza attı.
Şirket, ABD'de faaliyet gösteren bir firma ile güç transformatörlerinin tedariğine yönelik 71,98 milyon dolarlık yeni bir anlaşma gerçekleştirdi.
Anlaşma kapsamında Astor Enerji, 132 MVA ile 220 MVA arasında değişen kapasitelere sahip güç transformatörlerinin üretim ve tedarikini üstlenecek.
Söz konusu ekipmanların teslimatlarının 2027 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.