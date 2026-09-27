Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel'in mal varlığına tedbiren el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.

Söz konusu kişiler arasında 5.2 milyar dolar serveti ile Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel de bulunuyor.

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