ASTOR Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Türkiye'ye döndü

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ANKARA (EKONOMİ)

ASTOR şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel yazılı olarak yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne ürün satışları ve bu ülkeye yapacakları yatırımla ilgili görüşmeler yapmak için bulunduğunu belirtti.

Yazılı açıklamasında, faaliyetleri durdurulan fonlarla başlayan hukuki duruma ilişkin Geçgel şu “Tarafımın ve şirketimin söz konusu soruşturma kapsamında hakkında bir kısım iddialar bulunan kişi, şirket veya spekülatif yapılarla hukuki irtibatı bulunmamaktadır” ifadesine yer verdi. Feridun Geçgel haber ve yorumları takip ettiklerini ve “itibarını zedeleyici”, “gerçek dışı” paylaşımları hukukçularının incelediğini duyurdu.

ABD’ye gidiş nedeni

Yazılı açıklamasında ASTOR Enerji ve şahsına ait nakit ve sermaye piyasası varlıklarına 26 Eylül günü itibariyle tedbir konulduğunu, bunun ardından 27 Eylül günü ise ASTOR Enerji üzerindeki tedbirin kaldırıldığını hatırlattı.

Hakkında, ABD’de bulunmasıyla ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında haber yapıldığını vurgulayan Geçgel, açıklamasında bu ülkede bulunma nedeninin şirketinin üstlendiği taahhütler, elektromekanik ekipmanların satış sonrası hizmetlerinin koordinasyonu ve söz konusu ülkeye planladıkları yatırımlar olduğunu belirtti.

Geçgel, yazılı açıklamada “...bahis konusu tedbir kararından önce ve planlı olarak 20.09.2026 tarihinde gittiğim iş seyahatinden 29.09.2026 tarihinde yurda dönmüş bulunmaktayım. Önemle belirtmek isterim ki; şirketimizin ticari faaliyetlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan müşterileri sözleşmelerimizin ifasında herhangi bir aksama veya olumsuz durum bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.

Feridun Geçgel KAP ve resmi internet sitelerindeki haberlerin dikkate alınmasını istedi.