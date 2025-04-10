Astrolog Hilal Saraç tahliye edildi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan astrolog Hilal Saraç, 60 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi. Saraç, “Bana dua eden tüm kalpleri sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

“Çok şükür tahliye oldum”

Serbest bırakılan Hilal Saraç, sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. “Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri sevgiyle kucaklıyorum,” diyen Saraç, kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etti.

Umuda kelepçe vurulmaz demiştim.

Çok şükür tahliye oldum.

Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum 🕊️🕊️🕊️ — Hilal Saraç Official (@hilalsarac_) April 9, 2025

Ne demişti?

Saraç, Bahçeli’nin sağlık durumu üzerine yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle, “Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret” suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Saraç, paylaşımında “Akciğer sorunu ve nefes darlığı… Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten…” ifadelerine yer vermişti.