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Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

Astrolog Hilal Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi
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Astrolog Hilal Saraç tutuklandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya platformu X üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan astrolog Hilal Saraç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘ye alenen hakaret eden “Hilal Saraç” isimli kişi hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevkedildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır." denildi.

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