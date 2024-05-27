Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Sosyal medyadaki paylaşımlarında Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re'sen soruşturma başlattı. Meral Güven, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Meral Güven hakkında adli işlem başlatıldı.

Meral Güven'nin geçmişte 2 tehdit ve hakaret, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 kasten yaralama, 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Meral Güven Süper Lig'de Galatasaray- Fenerbahçe şampiyonluk maçının sonucuna dair haftalarca Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı iddiasında bulundu. Güven, şampiyonun Galatasaray olmasından sonra sosyal medya hesabından sarı lacivertli taraftarları hedef aldı.

Fenerbahçeli taraftarların geçen yıl ölmüş çocuğuna küfür ettiğini söyleyen Güven, "Sıra Galatasaray tarafına da gelecek" dedi.