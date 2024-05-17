Ata Emre'nin katilinin ifadesi ortaya çıktı: Beni tersledi, bıçakladım

Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün babası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba Orhan Özdemir, daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış, ardından tekrar gözaltına alınmıştı. Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anne Akman, baba için "Azmettirici" demişti

Anne Zuhal Akman, "Babanın azmettirici olduğunu düşünüyorum" demişti.

Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'nün de ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklanan E.Ö. ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dedi.

Ata Emre saldırganı tanımıyordu

E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş götürdüğü, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta, 11 Mayıs'ta zincir restoranda arkadaşı yerine geçici bir süreliğine kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesilmişti.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılmıştı.

Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alınmıştı.

'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakılmıştı.