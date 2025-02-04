Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş atandı.

Moğolistan Büyükelçiliği'ne Başak Genç Yüksel'in atandı.

Özbekistan Büyükelçiliğine Ufuk Ulutaş atandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ali Hamza Pehlivan atandı.

Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı.

Göç İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mükerrem Aksoy,

- İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Şakir Engin Yüksel,

- Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Münir Oğuz,

- Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Aydın,

- Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Bora Esen,

- Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına Osman Yıkın,

- Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına,

- Ticaret Başmüfettişi Mehmet Akif Memiş,

- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Umut Can Gök,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Cahit Teoman Dağcı

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Taner Sönmez,

- Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Okçu atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Lütfü Tayfur,

- Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Fatih Yalçınkaya,

- Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Özer Çildaş atandı

Ticaret Bakanlığı;

- Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy,

- Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, görevden alındı.



- Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Gödelek,

- Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut Yayla,

- Ağrı Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Yıldırım,

- Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne Ünal Aksoy,

- Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Elif Tan,

- Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne Abdullah Yıldırım,

- Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne Arif Aksu,

- Batman Ticaret İl Müdürlüğüne Burak Nerse,

- Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne Fatma Karakaya,

- Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Meltem Saniye Erciyas,

- Kars Ticaret İl Müdürlüğüne Bilal Taş,

- Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Demir,

- Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Güner,

- Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat Sümer,

- Sivas Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat Erdil,

- Van Ticaret İl Müdürlüğüne Derya Ayaydın atandı.