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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı.

Altı ülkeye yeni büyükelçi

Altı ülkeye yönelik yeni büyükelçi atamalarını içeren karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre;

Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün; Mozambik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan; Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu; Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan; Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandıDışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandıGündem

 

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