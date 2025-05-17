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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirilirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığına da Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay getirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine, Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun ataması yapıldı.

Sayıştay Savcılığına da Halil Cem Öztürk getirildi.

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