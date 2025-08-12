Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve resmi gazetede yayımlanan karara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Ankara İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevine getirildi. Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıta Grup Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer, Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak atandı.