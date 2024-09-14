Atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı, Bakan Yardımcılığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alındı, Bakan Yardımcılığına Musa Heybet atandı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı, Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcıları İlknur İnam ve İrfan Keskin görevden alındı, Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına Emre Dabak atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan atamalar şu şekilde:

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Berat Çonkar atandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Kerim Taşkıran atandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu atandı.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alındı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erhan Karakaya, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay atandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Kazancı atandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Orhan Aydın, Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Mesut Güner, Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı.

Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Muhammed Salih Çetiner, Mustafa Özkaya ve İbrahim Yüzer, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince atandı.

Rekabet Kurulu Üyesi Berat Uzun görevden alındı, boşalan Rekabet Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Rıdvan Duran atandı.