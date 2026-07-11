Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına İkinci Başkan İsmail Hakkı Arıkan getirilirken, İkinci Başkanlığa Memduh Fatih Çınar, üyeliğe ise kalan süreyi tamamlamak üzere Ramazan Güçlü'nün ataması yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran ise görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınarak bu suretle boşalan göreve Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevden alınırken, yerine Cemal Turan atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Murat Yazgan getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ile Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınarak, yerlerine sırasıyla Muhammet Samet Bulat ve İlyas Aktiken atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevlerinden alınırken; Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaarslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz ve Yozgat İl Müdürlüğüne Alper Alp'in ataması yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan görevden uzaklaştırıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle Adana İl Müdürlüğüne Denizli İl Müdürü Metin Bitim, Antalya İl Müdürlüğüne Kilis İl Müdürü Ercan Dadlı, Ardahan İl Müdürlüğüne Sertaç Özeroğlu, Denizli İl Müdürlüğüne Yozgat İl Müdürü Yusuf Mühür, Kırıkkale İl Müdürlüğüne Yakup Akkuş, Kilis İl Müdürlüğüne Kırıkkale İl Müdürü Refik Tezcan, Manisa İl Müdürlüğüne Mehmet Üçbaş, Mersin İl Müdürlüğüne Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı, Sinop İl Müdürlüğüne Recep Serkan Kadayıfcı, Yozgat İl Müdürlüğüne Mersin İl Müdürü Hasan Gül ve Van İl Müdürlüğüne Ahmet Öztepe atandı.

Orman Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil görevden alındı. Bu isimlerden boşalan yerlere ve diğer bölgelere şu atamalar yapıldı: Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer Kızıl, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Halil Oflu, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Demirci, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Fazıl Cabaroğlu getirildi.

Bölge Liman Başkanlıkları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran, Samsun Bölge Liman Başkanı Muhammet Özçelik ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş görevden alındı. Bakanlık bünyesindeki yeni görevlendirmelerle Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Cicioğlu getirilirken; İstanbul Bölge Liman Başkanlığına Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Köker, Samsun Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Turgay Okur, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Asım Sulu ve Trabzon Bölge Liman Başkanlığına Cengiz Akköse atandı

TCDD İşletmesi Bölge Müdürlükleri

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünde 5. Bölge Müdürü Ali Karabey ile 7. Bölge Müdürü Adem Sivri görevlerinden alındı. Yapılan rotasyon ve yeni atamalar çerçevesinde; 5. Bölge Müdürlüğüne 2. Bölge Müdürü Eyyüp Bülent Cengiz, 2. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Sabancı, 7. Bölge Müdürlüğüne 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, 1. Bölge Müdürlüğüne Uğur Açıkgöz, 4. Bölge Müdürlüğüne 6. Bölge Müdürü Aliseydi Felek, 6. Bölge Müdürlüğüne 4. Bölge Müdürü Hasan Arı ve YHT Bölge Müdürlüğüne Nuri Bekmezci yerleştirildi.