Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

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Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevden alınırken, bu göreve Atila Bedir atandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç getirilirken, kurul üyeliklerine Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında il müdürleri değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Karaman, Kilis, Manisa ve Diyarbakır il müdürleri görevden alındı. Yapılan yeni atamalarla Karaman İl Müdürlüğüne Nurettin Ulaş, Aksaray İl Müdürlüğüne Sezgi Arpacı Elaldı, Manisa İl Müdürlüğüne Kuduret Gültaş, Diyarbakır İl Müdürlüğüne Ali Sait Çeçen, Malatya İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Elazığ İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Erzincan İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan ve Bilecik İl Müdürlüğüne Nejat İlhan getirildi

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cem Kurt atanırken, Adli Tıp Kurumu bünyesindeki ihtisas kurullarına Dr. Yasin Kavla, Doç. Dr. Cündüllah Torun, Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim, Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı ve Oya Yeter görevlendirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınarak yerine İlkay Akçay atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş ile 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden alındı. 5. Bölge Müdürlüğüne Ümit Gülbağ, 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşcioğlu ve 10. Bölge Müdürlüğüne Hasan Acar getirildi. Ayrıca Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Melikşah Taşkın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğüne Bilal Timur atanırken, Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevden alınarak yerine Çetin Çiftci getirildi.