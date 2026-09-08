Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Sayıştay Savcılığı görevine Millî Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan atandı.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koltuğuna Faruk Berat Akçeşme getirildi.

Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü görevine ise aynı bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım atandı.

Ayrıca Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine Yasin Aydoğan ile Recep Aydın atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatında Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevden alındı. Doğanay’ın yerine Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba getirildi. Açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Osman Fadıl Üner, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Abdullah Oğuz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Süleyman Demirtaş atandı.

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında yapılan düzenleme kapsamında Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar görevden alındı. Konya Ticaret İl Müdürlüğü'ne Batman Ticaret İl Müdürü Burak Nerse görevlendirilirken, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü'ne Fatih İncitmez, Hatay Ticaret İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Yalçın Koca ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğü'ne Gazi Dinçaslan atandı.