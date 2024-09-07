Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 3 bölge müdürünü görevden aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı, Ahmet Hüsrev Vural, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Engin Saygın, Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, avukat Veli Küçük, Hayrettin Kurt, İsmail Kurul ve Hakan Öztatar seçildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, 9. Bölge Müdürü Musa Kaya ve 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir'in de görevden alınmasına karar verdi.