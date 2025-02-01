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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı. Yerine ise Bahameddin Karaköse atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan görevden alındı. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı.

Karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine 11 yeni isim getirildi. Ayrıca bakanlıkta 7 Vergi Müfettişi görevden alındı yerine ise 1 yeni isim atandı.

Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 6, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda 47, Sağlık Bakanlığı’nda 3 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 7 isim müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerine atandı.

 

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