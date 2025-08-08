  1. Ekonomim
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken, yerine Burkay Şimşek'in ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi.

Adli Tıp Kurumu'na görevlendirmeler

Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Boylu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sarı, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ekinci görevlendirildi.

