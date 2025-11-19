Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar oldu. Atanan ve görevden alınan bürokratların isimleri şöyle;

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nda atamalar

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve Üyeliklerine atamlar gerçekleştirildi. Başkanlığa Danıştay kontenjanından Zerrin Güngör, Üyeliklere ise Bakan kontenjanından Hakan Çavuşoğlu, Sayıştay kontenjanından Ali Karakaya, Yargıtay kontenjanından Ahmet Karayiğit, Müsteşar kontenjanından Kenan İpek, Büyükelçi kontenjanından Hasan Murat Mercan, Vali kontenjanından Esengül Civelek, İl Belediye Başkanı kontenjanından İbrahim Karaosmanoğlu, Öğretim Üyesi kontenjanlarından Prof. Dr. Erkan İbiş ve Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu kontenjanından Sabri Hafif atandı.

Şam'a Nuh Yılmaz atandı

Karara göre Suriye Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem Cenk atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına aynı yer üyesi Osman İyişenyürek atandı. Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Soner Çiftçioğlu getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat görevden alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Feriha Mert görevden alındı ve yerine Hasan Boz atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda atamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan görevden alındı. Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Derya Bulut ve Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ahmet Dursun atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda atamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya atandı.

Tarim ve Orman Bakanlığı bünyesinde atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı'na Fatih Kaya, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığı'na Ergin Toprak, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı'na Kutluhan Özdemir ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına Mesut Akdamar ile Fatih Özdemir atandı.

Karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2 bin 410 kişi Vergi Başmüfettişliği'ne atandı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettiş atamaları yapıldı.