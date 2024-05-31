  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
Takip Et

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
Takip Et

Buna göre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

Novo Nordisk Türkiye’den uluslararası iki üst düzey atamaNovo Nordisk Türkiye’den uluslararası iki üst düzey atamaŞirket Haberleri

 

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'deAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'deGündem

 