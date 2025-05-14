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Atama ve HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Atama ve HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı.

Altı Hazine ve Maliye Müfettişi Hazine ve Maliye Başmüfettişliği'ne yükseltildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ise 1 müfettiş başmüfettişliğe atandı.

HSK kararları

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Diyarbakır ili, Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesi'nin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi.

Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önüne alınarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

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