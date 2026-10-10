Ataşehir'de belediye AK Parti'ye geçti: Başkan Vekili Serdar Orhan oldu

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Ataşehir Belediyesi'nde Başkan vekilini belirlemek seçim saat 10.00' da başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı’nın adayının Serdar Orhan olduğunu duyurdu. CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başlarken, Cumhur İttifakı’nın 18 üyesi ile 2 bağımsız üyenin salonda hazır bulunmasıyla gerekli toplantı yeter sayısı da sağlandı. Böylece seçim salonda yer alan toplam 20 meclis üyesiyle başladı.

CHP 17 üye

Başkan vekili seçimi öncesinde yaşanan istifalar sonucunda Ataşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti’nin 16 üyesi, CHP’nin 17 üyesi, MHP’nin 2 üyesi ve bağımsız 2 üye bulundu.

CHP grubu salona gelmedi

Ataşehir Belediye Meclisi’nde gerçekleşen başkan vekili seçiminde CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı. CHP’li 17 meclis üyesinin katılmadığı ve bu üyelerden 3’ünün kısıtlı statüsünde olduğu oturumda, Cumhur İttifakı’nın 18 üyesi ile 2 bağımsız üyenin salonda hazır bulunmasıyla gerekli toplantı yeter sayısı sağlandı.

Serdar Orhan

Serdar Orhan başkan vekili oldu

Böylece salonda yer alan toplam 20 meclis üyesiyle başlayan oylama neticesinde, Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak seçime girdi. 4 turda da Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy çıktı. Orhan başkan vekili oldu.