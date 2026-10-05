Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili hakkında tutuklama talebi
Ataşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında 14 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi için tutuklama, 9 kişi için ise adli kontrol talep edildi.
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 14 kişi, tutuklama ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım, Mehmet Mustafa Karademir ve Murat Korkmaz ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.