Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi: CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı
İstanbul Ataşehir'de tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yerine yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı.
Ataşehir Belediyesi’nde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" iddiaları kapsamında 22 Nisan’da tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler bugün yapılacak seçime çevrildi.
Ataşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçiminde CHP’nin adayı Murat Güneş, AK Parti'nin adayı ise Serdar Orhan oldu.
CHP'li aday kazandı
Oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi. Üçüncü tur seçimlerde tansiyon yükseldi.
İlk turda 36 oy kullanıldı. CHP'nin adayı Murat Güneş 23, AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 12 oy aldı.
Seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda oylama tamamlandı. İkinci turda da 36 oy kullanıldı. İkinci turda Murat Güneş 22, Serdar Orhan 13 oy aldı. Üçüncü turda CHP'nin adayı Murat Güneş 22 oyla Belediye Başkanvekili seçildi.