Ataşehir Kayışdağı ormanında yangın
Ataşehir Kayışdağı ormanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Kayışdağı ormanında saat 18.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.
Yangın havadan da görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.