Ataşehir'de AK Parti'nin adayı belli oldu
Tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel'in yerine bugün belediye başkan vekili seçimi yapılacak. Başkan vekili seçiminde AK Parti grubu adayının Serdar Orhan olduğu açıklandı.
Ne olmuştu?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 18 Nisan tarihinde operasyon başlatılmıştı.
"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.
Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı.