  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ataşehir’de binada yangın paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Takip Et

Ataşehir’de binada yangın paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Ataşehir’de bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler başka bir binaya da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ataşehir’de binada yangın paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Takip Et

İstanbul Ataşehir'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir binaya da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk eidldi

Olay, İstanbul’un Ataşehir ilçesi, Mevlana Mahallesi, Alper Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, dört katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle alevler çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Çıkan alevler yan binadaki üç katlı başka bir apartmanın çatısına da sirayet etti. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alev topuna dönen çatıyı söndürmeyi başardı. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridiyle önlem alırken, yangının yaşandığı sokaktaki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

İPA araştırdı: İstanbul'da 'yaşamanın' maliyeti belli olduİPA araştırdı: İstanbul'da 'yaşamanın' maliyeti belli olduEkonomi

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'Kamu Veri Alanı Projesi' için tarih verdiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamu Veri Alanı Projesini 2025'e kadar tamamlamayı hedefliyoruzEkonomi

 

Gündem
Seçil Erzan yeniden hakim karşısında! 4 yeni davadan yargılanıyor
Seçil Erzan yeniden hakim karşısında! 4 yeni davadan yargılanıyor
Beyoğlu'nda genç kadına cinsel saldırıda bulundu, görüntüler şok etti! Suç makinesi çıktılar
Beyoğlu'nda genç kadına cinsel saldırıda bulundu, görüntüler şok etti! Suç makinesi çıktılar
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi: İşte o vekillerin isimleri
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi: İşte o vekillerin isimleri
Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru alacak: İşte şartları ve başvuru tarihi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru alacak: İşte şartları ve başvuru tarihi...
TBMM'ye yüzlerce ilginç başvuru yapıldı: Motosiklet hız sınırından, akraba evliliklerine...
TBMM'ye yüzlerce ilginç başvuru yapıldı: Motosiklet hız sınırından, akraba evliliklerine...
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek'in konuşmaları çarpıtıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek'in konuşmaları çarpıtıldı