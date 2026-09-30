Ataşehir'de CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye geçen meclis üyelerinden Oğuz Sarul' aynı zamanda İBB Meclis Üyesi olarak da görev yapıyordu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.
AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.