  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ataşehir'de fabrika yangını: 4 işçi dumandan etkilendi
Takip Et

Ataşehir'de fabrika yangını: 4 işçi dumandan etkilendi

Ataşehir'de mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçiden 1'i hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dronla görüntülendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ataşehir'de fabrika yangını: 4 işçi dumandan etkilendi
Takip Et

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4'ü yoğun dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir oyuncağın satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir oyuncağın satışını yasakladıEkonomi
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!Gündem
Avukat Serdar Öktem'in cenaze programı belli olduAvukat Serdar Öktem'in cenaze programı belli olduGündem

 

Gündem
Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da yapılamayacak
Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da yapılamayacak
Valilik kararıyla Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldı
Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldı
ABB'ye konser soruşturmasında iddianame hazırlandı!
ABB'ye konser soruşturmasında iddianame hazırlandı!
Balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
Balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
Maliye vergide kaosu bitiriyor! Vatandaş rahat nefes alacak
Maliye vergide kaosu bitiriyor! Vatandaş rahat nefes alacak
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı