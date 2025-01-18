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Ataşehir'de otel yangınında can pazarı: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'de dün gece saatlerinde otelde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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Ataşehir'de otel yangınında can pazarı: 3 kişi hayatını kaybetti
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Olay, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi, Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin eksi 1'inci katında bulunan spa merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangında 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 kişi hayatını kaybetti

Otel yangınında ağır şekilde yaralanan 3 spa çalışanı yabancı uyruklu kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri inceleme yaptı

Olay yeri inceleme ekipleri otel içerisinde geniş çaplı inceleme yaparak delil topladı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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