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Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı
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Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakaladı. Şüpheliler, Reşat Vural Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edildi.

Olayın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri, anıttaki darbe izlerini sildi.

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