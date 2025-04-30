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Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Atatürk Bulvarı'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi
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ABB'den yapılan açıklamada, başkentin kültürel ve tarihi belleğinde yer alan Atatürk Bulvarı'nın korunması amacıyla 2021 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda bulvarın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığı belirtildi.

"Ankara'nın tarihi ve kültürel oluşumu için önemli bir adım daha attık"

Atatürk Bulvarı'na ilişkin detaylı bilgiye UNESCO'nun "https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6823/" adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın tarihi ve kültürel oluşumu için önemli bir adım daha attık. 'Ankara Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' unvanıyla Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi eklendi. Başkentimizin UNESCO başkentler ağında yer almasında emeği geçen tüm kurumlara ve akademisyenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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