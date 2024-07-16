Atatürk Havalimanı çevresindeki yeşillik alanda yangın

Yangın, saat 20.15 sıralarında Bakırköy’de bulunan Atatürk Havalimanı Sefaköy E5 Yanyol yönündeki yeşillik alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması sürüyor.