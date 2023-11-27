Atatürk Havalimanı'na inen özel uçak pistten çıktı
Bodrum-İstanbul seferi yapan özel uçak, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak toprak alana saplandı.
Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel bir uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sonrası pistten çıkarak toprak alana saplandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Havalimanı'ndan kalkış yapan TC-ART kuyruk tescilli Cesna tipi özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sonrası henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı.
Toprak alana saplanan uçaktaki iki pilot, kazadan yara almadan kurtulurken havalimanı bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.
Uçağın ekipler tarafından kurtarılması sonrası Atatürk Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin yeniden normale döndüğü öğrenildi.