Atatürk Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Atatürk Havalimanı'nda bulunan otluk alanda yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İtfaiyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor.