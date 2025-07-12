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Atatürk Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Atatürk Havalimanı'nda bulunan otluk alanda yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Atatürk Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İtfaiyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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