Atatürk Havalimanı’nda uçak kırım geçirdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Adana Havalimanı’ndan bugün saat 18:00 sıralarında havalanan TC-AZK tescilli Mooney M20J tipi uçak saat 19:00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında kırım geçirdi.

Edilinen bilgiye göre uçak Atatürk Havalimanı’na inişinde sağ ana iniş takımı katlandı. Bu nedenle uçakta hafif hasar meydan geldi. Uçağın pilotlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı’nı uçuşlara kapattı. Yaklaşık 2 saat sonra uçağın pistten kaldırılmasının ardından hava trafiğinin açılacağı öğrenildi.​​​​​​​

Pilot Serkan Zalaltuntaş'ın kullandığı ve eşi pilot Meltem Zalaltuntaş'ın da içinde bulunduğu uçak, sağ dikme ve kanat üzerine inişini gerçekleştirdi. Pilot ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Atatürk Havalimanı kısa bir süre sivil uçuşlara kapatıldı. Uçağın pistten çekilmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndaki trafik normale döndü.