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Atatürk Havalimanı'nın yeşile bürünmüş son hali havadan görüntülendi!

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük şehir parkı olarak planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler, parkın büyük ölçüde yeşillendiğini ortaya koydu. Tüm etaplar tamamlandığında toplam 2 milyon metrekarelik bir alana sahip olacak millet bahçesinde, onlarca tenis ve basketbol sahası bulunacak ve 145 bin 300 ağaç toprakla buluşacak.

Haber Merkezi
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Atatürk Havalimanı'nın yeşile bürünmüş son hali havadan görüntülendi!
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, tamamlandığında ise kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenmesi bekleniyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği millet bahçesi içerisinde yeşil alanlar havalimanın da görüntüsünü değiştiriyor. Ağaç ve peyzaj düzenlemeleri ile yeşile bürünen alan havadan görüntülendi.

145 bin 300 ağaç yer alacak

Pistlerin üzerinde ise onlarca tenis, basketbol oyun sahaları bulunuyor. Aralarında 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak.

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak olan millet bahçesi, tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana sahip olacak. 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak.

"Afet toplanma alanı olacak"

2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak. Ayrıca, millet bahçesinde oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kaykay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak. Bahçe, 40 bin çadır kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.

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