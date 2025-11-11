  1. Ekonomim
  Atatürk için saygı duruşunda bulunanlarla alay eden kişi gözaltında
Atatürk için saygı duruşunda bulunanlarla alay eden kişi gözaltında

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için dünyaya gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te çalınan sirenlerle saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hakkında alaycı sözlerle sarf edip, cep telefonu kamerasıyla kayda alan ve sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen Burhan Z., gözaltına alındı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’inci yıl dönümü nedeniyle dünyaya gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenler çaldı. Atatürk'ü minnetle anan vatandaşlar, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. İncirliova ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan Burhan Z., iddiaya göre Atatürk için çevrede saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hakkında alaycı sözler sarf edip, cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede tepkilere yol açan paylaşımın ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. Gözaltına alınan Burhan Z. hakkında ‘Atatürk’e hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi. Burhan Z.’ye ayrıca motosiklet ile seyir halindeyken cep telefonu kullandığı ve bazı trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 bin lira para cezası yazıldığı bildirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.

