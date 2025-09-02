Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı: Darbe döneminde bile mahkemelerin böyle karar verdiği görülmedi

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, "Ülkemiz, büyük acılar çektiği darbe dönemlerinde cunta yönetimlerinin siyasi partileri kapattığına da tanık olmuştur, ama o dönemlerde bile mahkemelerin böyle kararlar verdiği görülmemiştir" dedi.

"Anlaşılan, bir Asliye Hukuk Mahkemesi, TBMM yeni bir Siyasi Partiler Kanunu çıkarmış gibi davranarak 22 ay önce yapılmış ve tüm sonuçları Sarıyer İlçe ve İstanbul İl Seçim Kurulları ile YSK tarafından onanmış CHP İstanbul İl kongresini -hem de ara kararla, ki yasalara göre ara kararla kesin hüküm kurulamaz- iptal etmişcesine (henüz kesinleşmiş böyle bir karar da yok) seçilmiş CHP İstanbul il yönetimi ile kurultay delegelerini görevden uzaklaştırdığını ve yerine 5 kişilik bir kayyum heyeti atadığını açıklamıştır. Türkiye bir hukuk devleti ise -ki öyledir- bu mahkeme kararının hukuki olduğunu söylemek pek mümkün olmasa gerektir. Ülkemiz, büyük acılar çektiği darbe dönemlerinde cunta yönetimlerinin siyasi partileri kapattığına da tanık olmuştur, ama o dönemlerde bile mahkemelerin böyle kararlar verdiği görülmemiştir. Türkiye elbette bu dönemi de aşacak, anayasa ve yasaların her kurum, kuruluş ve yurttaş için eşit uygulandığı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak yoluna devam edecektir. Gereken hemen seçim, çare yeniden Atatürk Cumhuriyetidir."