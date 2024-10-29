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Atatürk'e benzeyen adamların ticareti! Yaptığı canlı yayında büyük bir hasılat topladı

Vatandaşın Atatürk sevgisini kullanarak maddi kazanç elde edenler bu bayramda da boş geçmedi. Atatürk’e benzerliğiyle tanınan bir vatandaş, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü nedeniyle TikTok’ta yaptığı canlı yayında kısa sürede büyük bir hasılat topladı.

Haber Merkezi
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Atatürk'e benzeyen adamların ticareti! Yaptığı canlı yayında büyük bir hasılat topladı
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Milli bayramlarda ortaya çıkan Atatürk’e benzeyen adamlar bugünü de boş geçmedi. Atatürk’e benzeyen ya da kendini ona benzetmeye çalışanların her gün bir yenisi çıkıyor. Kimi sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla hasılat topluyor kimi de törenler ve kutlamalarda boy gösteriyor.

Atatürk'e benzerliğiyle canlı yayında büyük hasılat topladı

Atatürk’e benzerliğiyle tanınan bir vatandaş, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü nedeniyle TikTok’ta yaptığı canlı yayında kısa sürede büyük bir hasılat topladı.

Atatürk’e benzetilen Serdar Görel Cumhuriyet Bayramı’nda yaptığı canlı yayında  hediye atanlardan yine para kazandı.

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