Atatürk’e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen şüpheli S.S. gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Gülbahar Mahallesi'ndeki sokakta kadınla tartışan kişinin saldırgan davranışlarda bulunduğu ve Atatürk'e hakaret içerikli ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli S.S. gözaltına alındı.
Zanlının, yarın "tehdit", "hakaret" ve "Atatürk'e hakaret" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.