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Atatürk'e hakaret eden zanlı hakkında karar! 21 suç kaydı çıkmıştı

Sosyal medyada yayınladığı videoda Atatürk, şehitler ve dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
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Atatürk'e hakaret eden zanlı hakkında karar! 21 suç kaydı çıkmıştı
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Sosyal medyada Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden B.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 28 Aralık'ta Beyoğlu'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.B. sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Polis ekiplerinin 27 Aralık'ta başlattığı çalışmalar neticesinde, videoyu çeken ve 21 suç kaydı bulunduğu ayrıca, kayıp olarak arandığı tespit edilen A.B. Beyoğlu'nda yakalanmıştı.

Videoda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret", "kişinin hatırasına hakaret", "şehitlere hakaret", "dini değerleri aşağılama" ve "Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret" suçlarını işlediği belirlenen şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

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