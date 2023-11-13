Atatürk'e hakaret ettiği için tutuklanmıştı: Erzurumlu fenomen dönerci serbest bırakıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Üçler Döner'in sahibi Erzurumlu fenomen Mustafa Atmaca, iki günlük tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı. Atmaca’nın verem hastalığı tedavisi gördüğü gerekçesiyle serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartışmıştı.

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı.

Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki göstermişti.