Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının ortak çalışması "TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu"nda, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisiyle 81 ilden Samsun’a gelen gençlerin taşıdığı Türk bayrağı askerlere teslim edildi.

Askerler tarafından, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkartıldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından alınan bayrak tören alanına götürülmesi için izcilere teslim edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs gibi tarihi bir günde donanmanın göz bebeği TCG Anadolu ile kutlu bir yolculuk yapan kıymetli gençlerle, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirten Bakan Güler, "19 Mayıs asil milletimizin yüksek onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Öyle ki bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti için 'Türk milleti, esaretle yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek ülkemizin bu güzide şehri Samsun'a çıkmış bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin meşalesini de burada yakmıştır. Bu kutlu meşalenin ışığında kısa sürede ülkemizin dört bir yanında milletimizin topyekun direnişi ortaya çıkmıştır. Cesaret ve fedakarlıkla yürütülen Milli Mücadele'miz Cumhuriyet'imizin ilanıyla karşılanmıştır. Böylesine eşsiz bir fedakarlığı ortaya koyan atalarımızın torunları gençlerimizin 19 Mayıs gibi kutlu bir günün yıl dönümünde İstanbul'dan Samsun'a gelmeleri de çok anlamlı ve müstesna bir olay olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizle yolumuza devam ediyoruz"

Bakan Güler, 19 Mayıs'ın "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Atatürk'ün ülkenin aydınlık geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan genç nesillere duyduğu güven ve inancın simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizler Samsun'da ortaya konan azim ve kararlılıktan ilham alıyor, yarınlarımızın güvencesi olan siz gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için sarsılmaz bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz. Küresel sorunların ve devletler arası gerginliklerin had safhaya çıktığı günümüzde her alanda büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Risk ve tehditlerin öngörülemez olduğu bu kaotik süreçte, özellikle savunma ve güvenlik teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi bekamız açısından bir zorunluluk haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli yatırımlar yaptığına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Bu stratejik yaklaşım ile ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı tutumu ve liderliğinde savunma sanayisinde yaptığı yatırımlarla büyük bir sıçrama yakalamış, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle dünya çapında övgü ve gıptayla takip edilen bir seviyeye de ulaşmıştır. Nitekim bugün siz gençler 19 Mayıs'ın izinde yerli ve milli savunma sanayimizin en güçlü sembollerimizden biri ve gururumuz olan TCG Anadolu gemisiyle de bir seyahat gerçekleştirdiniz. TCG Anadolu gibi kendi klasmanının lideri bu gemimizin yanı sıra karada, denizde ve havada ihtiyacımız olan silah sistemlerimiz operasyonel başarılarıyla pek çok ülke tarafından takdir görmekte ve satın alınmaktadır. Bu sistemlerimiz terörle mücadele başta olmak üzere çok boyutlu tehditler karşısında ülkemizin güvenliğinin korunmasında ve ordumuzun caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapmaktadır. Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda ve 'Terörsüz Türkiye' hedefimize doğru ilerlememizde şüphesiz en büyük pay vatan millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ailelerine aittir."

"Türk savunma sanayisini daima bir adım önde tutmayı hedefliyoruz"

Bakan Güler, ülke olarak sahip olunan eşsiz mirası, ayrım gözetmeden hep birlikte yaşatmak zorunda olduklarının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz dahi yoktur. Dolayısıyla artık birlik ruhuna, kardeşliğe ve aydınlık dolu ortak bir geleceğe doğru güçlü bir adım atıyoruz. Bu yolculukta siz değerli gençlerimizi ve ülkemizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızı bizi biz yapan değerler etrafında daha sıkı kenetlenmeye ve ülkemizi güçlü yarınlara hep birlikte götürmeye davet ediyorum. Ülkemizin başta savunma, güvenlik olmak üzere her alanda elde ettiği birbirinden kıymetli başarıların daha da geliştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına göre bu alandaki üretim imkanlarımızın en üst seviyelere çıkarılmasına yönelik çalışmalarımızı büyük gayretle sürdürüyoruz. Bugün ve gelecek için uzay tabanlı teknolojilerden yapay zeka sistemlerine, sürü algoritmalarından otonom platformlara kadar pek çok alanda kapasitemizi geliştirerek ve derinleştirerek Türk savunma sanayisini daima bir adım önde tutmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu çalışmaların merkezinde artık sizler varsınız ve sizler olacaksınız. Bunun için de kabiliyetlerinizi, bilgi alanlarınızı ve potansiyelinizi keşfedin. Başarıya ulaşmanızın ilk ve en önemli adımı bu olacaktır. Eğitim sizi istediğiniz hedeflere ulaştıracak en önemli unsurdur."

"Türkiye'nin hayalleri hayallerinizle örtüştüğü zaman ülkemiz daha güçlü olacaktır"

Başarının her gün uygulanan birkaç basit disiplinden başka bir şey olmadığına işaret eden Bakan Güler, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sabırlı olun ve uzun vadeli başarı için sürekli çaba gösterin. Unutmayınız ki taşı delen suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir. Size şunu da hatırlatmak isterim ki Türkiye'nin hayalleri sizin hayallerinizle örtüştüğü zaman ülkemiz daha güçlü olacaktır. Her birinizin farklı bir disiplinden geliyor olması işte bu yüzden çok kıymetli. Çünkü teknoloji dediğimiz şey artık tek bir alana ait değildir. Yani siz sadece alanınızda değil birbirinizle birlikte yürüdüğünüzde güçlüsünüz. Bu yüzden farklı bakış açılarını büyük bir merakla takip ediniz. Bilim ve teknolojiyle ilgilenen, yeni proje ve buluşlara imza atan siz gençlerimiz, her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği bu teknoloji ortamında ülkemizin geleceğinin de teminatısınız. Elde edeceğiniz bilgi birikimi, enginlere ulaşacağına inandığın ufkunuz ve yeteneklerinizi birleştirdiğinizde ortaya çıkacak proje ve ürünler ülkemize ve ordumuza müstesna katkılar sağlayacak. Geçmişle gelecek arasında kurduğumuz bir hatıra mahiyetindeki bu yolculuk sırasında, 'Ben yokum, biz varız' diyen kahraman atalarımızın fedakarlığını ve 19 Mayıs ruhunu bir kez daha anladığınıza inanıyorum. Bakın bugün sizler ülkemizin 81 şehrinden geldiniz. Şu anda aynı gemidesiniz. Yakın bir gelecekte de ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacak ve Cumhuriyet'imizi daha da yükselteceksiniz. Asla unutmayın ki binlerce şehit ve gazi vererek türlü sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatarak sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en önemli görev ve sorumluluğunuzdur. Dolayısıyla bu yolculuktan sadece anılarla değil ifade etmiş olduğum esaslar çerçevesinde büyük bir sorumluluk duygusuyla döneceğinize yürekten inanıyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğunu vurguladı.

Samsun'da kutlu bir yolculuğun son durağında, anlamı derin, tarihi bir buluşmaya şahitlik ettiklerini belirten Bak, "TCG Anadolu'nun Samsun'a varışıyla, 106 yıl önce aynı rotada bağımsızlık için yola çıkan Milli Mücadele kahramanlarının aziz hatıralarını selamlıyor, onları bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 106 yıl sonra İstanbul'dan yola çıkan 81 gencimiz, bu tarihi yolculuğun final durağında, 19 Mayıs ruhunu Samsun'a taşıdılar." diye konuştu.

"231 metre uzunluğundaki bu dev platform, milli savunma sanayimizin yüz akıdır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da meşalesini yaktığı İstiklal Mücadelesi'nin, bugün yerli ve milli teknolojilerle güçlenen bir Türkiye'nin vizyonuyla buluştuğunu dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"O gün Milli Mücadele ruhuyla yola çıkanların emanetine sadakatle sahip çıkan gençlerimiz, bugün aynı ruhla Türkiye Yüzyılı için yola çıktılar. Bu anlamlı yolculuğun simgesi olan TCG Anadolu ise bir gemiden çok daha fazlası. Askeri anlamda amfibi harekat, hava harekatı gibi görevler ile sivil anlamda doğal afetlere yardım ulaştırma, sivil tahliyesi ve hastane gemisi gibi görevler üstlenebilen 231 metre uzunluğundaki bu dev platform, milli savunma sanayimizin yüz akıdır. Gururla ifade etmek isterim ki, gemideki genç mühendislerimizden aldığımız ilk geri bildirimler, bizlere umut verdi. Bu yolculuk onlar için sadece bir seyahat değil, muhteşem bir ilham, tecrübe ve vizyon kazanımı oldu. Gençlerimiz, yakın gelecekte önemli bilim insanları, mühendisler, akademisyenler olacak ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi gururla temsil edecekler. Milli Teknoloji Hamlemiz, gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, yerli ve milli üretim gücümüzle gençlerimizi buluşturan bu organizasyonları tüm gücümüzle destekliyoruz."

"Gençler olarak Türkiye'nin gücüsünüz"

Bak, ülkenin kalkınma hedeflerinde gençlerin rolünü vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Gençlerimizin dinamizm ve heyecanını, ülkemizin kalkınma hedefleriyle birleştirmekte kararlıyız. Bu kapsamda, böylesi anlamlı bir buluşmanın hayata geçmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, kıymetli destekleri için Sayın Milli Savunma Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, 106 yıl önce Samsun'a doğru yola çıkan kahramanlarımızın emanetine vefa ve sadakatle sahip çıktınız. Sizler de bugün aynı milli ruh ve heyecanla bu kutlu yolculuğun bir parçası oldunuz. 106 yıl sonra sizi buraya getiren TCG Anadolu ile yerli ve milli sanayimizin üretim kapasitesinin ulaştığı noktaya bir kez daha gururla şahitlik ettik. Bu yolculuktan çok değerli hatıralar ve tecrübelerle ayrılacağınıza inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyor, size güveniyoruz. Biliyorum ve inanıyorum ki, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde sizin de sözünüz, siziniz, mührünüz olacak. Siz de kendi imzanızı taşıyan eserleri, uçakları, gemileri, SİHA'ları sizlerden sonra gelecek nesillere gururla anlatacaksınız. Siz, kendinizden daha fazlası oldunuz. Çünkü siz, gençler olarak Türkiye'nin gücüsünüz."

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle yad ettiğini belirterek "Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı büyük Türkiye'nin yüzyılı olacak. Hep beraber gençler olarak çalışacağız. Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da aziz Türk milletinin makus tarihini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde Samsun'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını attıklarını anlattı.

Tavlı, bu kapsamda 19 Mayıs'ın aziz milletin düşman işgaline karşı ülkenin her köşesinden yükselen istikbal ve istiklal ruhunun kıvılcımı olduğunu vurguladı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde karaya çıkarılan Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşüyle izciler tarafından Atletizm Pisti'ne götürüldü. Yürüyüşe askeri araçların yanı sıra polis ve itfaiye araçları da eşlik etti.