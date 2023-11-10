Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı: 9'u 5 geçe hayat durdu
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde anılıyor.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında anılıyor.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte vatandaşlar yurdun dört bir yanında saygı duruşuna geçti. Görevli polisler ise selam durdu.
Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.