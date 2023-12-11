Atatürk'ün yatı Savarona, deniz eğitimlerinde kullanılacak
Atatürk'ün yatı Savarona'nın öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona'nın, kapsamlı onarımın ardından öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savarona'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 17 Ağustos 2023'te alındığı, sonrasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulduğu anımsatıldı.
Onarım çalışmalarının aslına sadık kalarak yapıldığı belirtilen açıklamada, "Onarım sonrasında yeniden hizmete alınacak olan Savarona, öğrencilerimizin deniz eğitimlerinde kullanılacak." bilgisine yer verildi.