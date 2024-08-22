Ateş'ten Bakan Şimşek'e çağrı: Enflasyon muhasebesi KOBİ’leri batıracak

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Türker Ateş, Ocak-Haziran geçici vergi dönemi için uygulanan enflasyon muhasebesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrı yaptı. Gerçekleşmemiş gelirden vergi alınmasının şirketleri zor durumda bırakacağına vurgu yapan Ateş, “Enflasyon muhasebesi, özellikle öz kaynakları düşük şirketler için çok yüksek ek vergi çıkmasına neden olacak. Yatırım yapan ve halihazırda üretime geçmemiş büyük şirketler de zora düşecek. Bu haliyle uygulanacak enflasyon muhasebesi yatırım ortamını da bozacak” dedi.

Yüksek faiz ve kredi kısıtlaması nedeniyle, KOBİ’lerin finansmana erişemediğini kaydeden Ateş, “Yüksek faiz altında yaşamaya çalışan şirketlere, bu haliyle uygulanan enflasyon muhasebesi kepenk kapattıracak. Mehmet Şimşek’in amacı enflasyonu şirketleri batırarak kontrol altına almak değilse, bir an önce bu uygulamayı yeniden düzenlemeli” dedi.

“Fatura kesmemiş işletmeye de ek vergi çıkacak”

Enflasyon muhasebesi uygulamasının bu haliyle ekonomideki sorunları daha da büyüteceğini belirten Ateş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İş dünyası, KOBİ’ler çok zor şartlar altında, tüm olumsuzluklara rağmen üretime devam etmeye çabalıyor. Her fırsatta Türkiye’yi üretim üssü haline getireceklerini ifade eden iktidar, yüksek faiz ve kredi kısıtlamaları ile üreteni cezalandırıyordu. Şimdi de geçici vergi döneminde uygulanacak enflasyon muhasebesi nedeniyle, KOBİ’ler üretemez hale gelecek. Ocak-Haziran döneminde hiç fatura kesmemiş şirketlere dahi, değerlenen aktifleri nedeniyle ek vergi yükü çıkacak. Borçlanarak, risk alarak yatırım yapan, tüm olumsuzluklara rağmen üretime devam etmeye çalışan işletmeler, bu uygulama ile cezalandırılıyor. Bir an önce enflasyon muhasebesi yeniden düzenlenmeli”

“Gerçekleşmemiş gelirler de vergilendiriliyor”

“Şirketler borçlanarak elde ettikleri makine, taşınmaz, taşıt gibi aktiflerinin değerlerini enflasyona göre güncellemek zorundayken, borçlar için herhangi bir güncelleme yapılmıyor. Dolayısıyla değerlenen aktiflerin ek vergisi firmaların önüne konmuş oluyor. Ayrıca geçici vergi döneminde, firmalara henüz gerçekleşmemiş gelirleri için de vergi çıkarılıyor. Zor nefes alan işletmeleri, iyice zora sokacak bu uygulamanın kimseye faydası yok. İşletmelere destek olması beklenen devletin, ek yük getirmesi hiçbir mantıklı gerekçe ile açıklanamaz.”